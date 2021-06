Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Wohnungsbrand an der Wilhelmstraße

Gronau (ots)

Mutmaßlich durch eine umgekippte, brennende Kerze in Brand geraten sind Lebensmittel sowie Mobiliar am Montag in einer Wohnung in Epe. Gegen 13.00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Mehrfamilienhaus an der Wilhemstraße aus. Ein Zeuge hatte Rauch aus einer Wohnung aufsteigen sehen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Auf mehrere Tausend Euro wird der Sachschaden insgesamt geschätzt. Die Kriminalinspektion 1 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

