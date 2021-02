Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Mehrere Münzalben hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Friedrichstal erbeutet.

Zwischen Samstag 17:40 Uhr und Sonntagmorgen 05:15 Uhr betrat aus Richtung Friedrichstaler Allee der Dieb das Grundstück im Eschenweg. Zunächst hebelte er mittels unbekanntem Gegenstand eine Gartentür auf und kommt vermutlich so auf das Grundstück. Anschließend begibt sich der Eindringling auf die Terrasse. Hier schlägt er die Scheibe ein und dringt so in das Innere des Wohnhauses. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten und das darin befindliche Mobiliar durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen wurde eine Sporttasche, Marke Nike, älteres Modell, Farbe Rot-Schwarz sowie mehrere Münzalben und Bargeld entwendet. Mit seiner Beute verschwand der Dieb bislang unerkannt. Über die Höhe des Diebstahlschadens konnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Die Sporttasche konnte noch am Sonntag im angrenzenden Waldgebiet nahe der Friedrichstaler Allee ohne Inhalt aufgefunden.

Zeugen die im besagte Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

