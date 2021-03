Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Spurwechsel führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Fahrer wechselte am Donnerstag (18.03.2021) gegen 16.10 Uhr ohne Vorankündigung die Fahrspur in der Bruchwiesenstraße. Hierbei musste ein 21-Jähriger mit seinem PKW, der parallel zum Spurwechsler fuhr, ausweichen, um eine Kollision mit dem Verursacher zu vermeiden. Hierbei kollidierte der 21-Jährige mit einem anderen PKW. Der Verursacher blieb nicht stehen und fuhr davon. Durch Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

