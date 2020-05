Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten lassen sich nicht hinters Licht führen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Am frühen Freitagmorgen, 01.05.2020, gab eine Bielefelderin vor, dass ihr Auto gestohlen worden sei. Vermutlich wollte sie so eine Unfallflucht vertuschen.

Die 60-jährige Bielefelderin meldete sich gegen 06:20 Uhr bei der Leitstelle der Polizei, um einen Fahrzeugdiebstahl - eines Skoda Fabias- von der Geislinger Straße anzuzeigen.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das besagte Fahrzeug in derselben Nacht in einen Unfall auf der Brockhagener Straße verwickelt worden war.

Der Fahrer des Skoda Fabia befuhr gegen 06:00 Uhr die Brockhagener Straße stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Herner Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier prallte er gegen einen geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zunächst über den Bordstein, dann gegen einen Baum und von dort auf den Gehweg geschoben. Am Golf entstand ein Totalschaden. Der Fahrer floh vom Unfallort in Richtung und stellte den Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab. Hier demontierte er die Kennzeichen und entfernte sich. Auch der Skoda Fabia war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Zwei Beamte machten sich auf den Weg zur Geislinger Straße, um der Sache auf den Grund zu gehen. In ihrer Wohnung erklärte die 60-Jährige den Polizisten, wie es zu dem Diebstahl gekommen sein musste. Die wiederum konnten ihr mittteilen, dass das Fahrzeug wieder aufgetaucht sei. Allerdings hätten sie keine Aufbruchspuren feststellen können. Sie machten der Frau nun deutlich, dass sie Zweifel an ihren Ausführungen hätten und konfrontierten sie mit der Unfallflucht am frühen Morgen.

Nachdem die Beamten der 60-Jährigen von den Ereignissen erzählt hatten, öffnete die Bielefelderin eine der Zimmertüren ihrer Wohnung. In dem Raum befand sich ihr Sohn, der noch im Bett lag. Sinngemäß sagte sie zu ihm: "Steh auf. Es ist alles aufgeflogen. Die Polizei ist auch schon hier."

