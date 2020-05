Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeug überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 44 - Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen einen Pkw-Fahrer, der am 02.05.2020 an einem Unfall auf der A44 zwischen den Anschlussstellen Geseke und Büren beteiligt war.

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Grefrath bei Viersen mit seinem VW Passat die Autobahn 44 in Richtung Kassel. Kurz bevor sich der Unfall ereignete, war er in einen Platzregen gefahren. Im selben Moment scherte ein Pkw-Fahrer kurz vor ihm von dem rechten auf den linken Fahrstreifen aus. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 52-Jährige stark ab. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte es gegen die Schutzplanke, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der Passatfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 27 500 Euro. Der Passat wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Bei dem zweiten Fahrzeug handelte es sich nach Angaben des Passatfahrers um einen dunklen VW Golf. Dessen Fahrer entfernte sich vom Unfallort.

Der Golffahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter der 0521-545 0 zu melden.

