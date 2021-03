Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsches Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots)

Eine unbekannte Frau meldete sich am Mittwoch (17.03.2021) bei einem 77-jährigen Ludwigshafener und versprach ihm einen Gewinn in Höhe von 39.900 Euro. Der Senior müsste nur eine Gebühr von 900 Euro überweisen, um den Gewinn zu erhalten. Der 77-Jährige erkannte, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte und beendete das Gespräch. Sollten Sie von einem Telefonbetrug betroffen sein, melden Sie dies Ihrer Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

