Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung - 68-Jähriger in Untersuchungshaft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4867368 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4846196 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4846196

Der in Lübeck festgenommene 68-Jährige wurde einem Haftrichter des Amtsgerichts Lübeck vorgeführt. Dieser setzte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal den Haftbefehl wegen Totschlags in Vollzug. Der 68-Jährige, welcher vor dem Richter keine Angaben zur Sache machte, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell