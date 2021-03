Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 68-Jähriger festgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4846196 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4846196

Die intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 68-Jährigen aus Neustadt an der Weinstraße. Er ist dringend verdächtig, eine 50-Jährige in Neustadt getötet zu haben. Der Beschuldigte wurde am 17.03.2021 aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankenthal erwirkten Haftbefehls festgenommen. Der 68-Jährige wird noch dem Haftrichter vorgeführt. Über das Ergebnis der Vorführung wird nachberichtet. Der dringende Tatverdacht gegen den am 22.02.2021 festgenommen 49-jährigen Beschuldigten besteht nicht mehr; er wurde am 17.03.2021 aus der Untersuchungshaft entlassen.

