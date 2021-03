Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 61-jähriger wurde heute (18.03.2021) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zuvor mit einem PKW kollidierte. Eine 42-Jährige war mit ihrem PKW gegen 7.15 Uhr in der Bliesstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wollstraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 42-Jährige lieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

