Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

In dem Zeitraum 15.03.2021 bis 17.03.2021 wurde ein PKW beschädigt, der in der Friedrich-Profit-Straße parkte. Der braune 1er BMW wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

