Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/Einbrecher im Gartencenter

Iserlohn (ots)

Wahrscheinlich zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen wurde an der Viktoriastraße ein Elektrofahrrad gestohlen. Unbekannte öffneten gewaltsam den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses und entwendeten das mattschwarz lackierte und mit roten Applikationen versehene E-Bike der Marke Radon.

In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in einen Gartencenter am Akeleiweg eingebrochen. Sie kamen durch das Dach, verrückten ein Regal, stemmten eine Wand auf und versuchten, eine Tresor-Rückwand zu öffnen. Das misslang. Mitarbeiter bemerkten heute Morgen Brandgeruch und entdeckten den Einbruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro.

