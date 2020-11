Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht auf mutmaßlich geklautem Fahrrad

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am frühen Montagmorgen, 09.11.2020, wollten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife einen fahrauffälligen Radfahrer kontrollieren. Dieser versuchte vergeblich zu flüchten und sich in einem angrenzenden Park zu verstecken.

Gegen 03:10 Uhr befuhren Polizeibeamte im Streifenwagen die Straße Kleine Howe, in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Dabei beobachteten diese, wie ein 35-jähriger Verler auf dem Fahrrad beinahe mit einem geparkten PKW kollidierte, als er nach rechts in die Mühlenstraße abbiegen wollte.

Die Beamten folgten dem Mann und forderten ihn durch das geöffnete Fenster des Streifenwagens auf, für eine allgemeine Verkehrskontrolle anzuhalten. Doch statt abzubremsen und anzuhalten, erhöhte er seine Geschwindigkeit und kollidierte leicht mit dem Streifenwagen. Nach dem Zusammenstoß setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort.

In einem angrenzenden Park fanden die Beamten den 35-Jährigen schließlich versteckt unter einer Brücke. Bei der Feststellung seiner Personalien verhielt er sich verbal aggressiv und unkooperativ. Als Begründung für seine Flucht führte der Verler an, dass er das Fahrrad vor einigen Tagen in einem Gebüsch gefunden hätte und glaube, es könnte gestohlen sein.

Da bislang kein zutreffender Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht wurde und die Rahmennummer nicht registriert ist, befindet sich das Fahrrad in der Obhut der Polizei.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Crossbike der Marke Scott. Es ist schwarz, grau und dunkelblau lackiert.

Zur Verifizierung des rechtmäßigen Besitzes muss der Kaufbeleg, auf dem die Rahmennummer ersichtlich ist, vorgelegt werden. Der Besitzer kann sich beim Kriminalkommissariat 14 melden: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell