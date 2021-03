Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

Ein 62-Jähriger fuhr beim Ausparken am Donnerstag (18.03.2021) gegen ein geparkten PKW und machte sich anschließend aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete gegen 9.15 Uhr, wie der 62-Jährige aus einer Parklücke in der Von-Weber-Straße herausmanövrierte und gegen einen Golf fuhr. Der Mann stieg anschließend aus seinem Fahrzeug und begutachtete den Schaden. Im guten Gewissen, dass kein Schaden entstand sei, stieg er wieder ein und fuhr davon. Mit den Angaben des Zeugens ermittelte Polizei den flüchtigen Fahrer. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

