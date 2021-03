Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Polizeibeamte an der Tür

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (18.03.2021) klingelten zwei Unbekannte bei einer 53-jährigen Ludwigshafenerin an der Haustür und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die falschen Polizeibeamten forderten ihren Pass, um die Personalien festzustellen. Der 53-Jährigen kam dies suspekt vor und verständigte die "richtige" Polizei. Die falschen Polizeibeamten verließen anschließend das Anwesen. Beide Täter waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und über 1,74m groß. Auffällig waren die blonden Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

