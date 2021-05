Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Fernseher mit

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Montag aus einer Wohnung im Geranienweg einen Fernseher gestohlen. Die Einbrecher traten am Nachmittag die Tür der Wohnung ein. Aus einem Schlafzimmer stahlen sie das Fernsehgerät. An anderen Gegenständen hatten die Täter offensichtlich kein Interesse. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

