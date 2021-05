Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden im Kreisverkehr (02.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 21.30 Uhr im Kreisverkehr beim "Aesculap-Platz". Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin fuhr von der Christian-Scheerer-Straße auf den Kreisverkehr. Dabei übersah sie einen 19-jährigen Opel-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Autos in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell