Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Landkreis Tuttlingen) Autofahrer ohne Führerschein unterwegs (02.05.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr auf der Rorgenwieser Straße in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten kontrollierten einen Ford Mondeo, an dessen Steuer ein 40-Jähriger saß. Da er keinen Führerschein besitzt, musste der Mann das Auto stehen lassen. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch der 69-jährige Halter des Ford gelangt zur Anzeige, da er die Fahrt des 40-Jährigen ohne Führerschein zuließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell