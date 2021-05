Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei kontrolliert Auto-Poser und Party-Szene

Rottweil (ots)

Trotz des relativ schlechten Wetters am Samstag haben sich auf dem Kundenparkplatz des Kaufhauses auf der Saline wieder einige Personen getroffen, die die Polizei der Poser und Party-Szene zuordnet. Gegen 19 Uhr trafen vermehrt dort Autos ein, die von der Polizei kontrolliert wurden. Sechs Personen mussten wegen einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz belangen, gegen 30 sprach sie Platzverweise aus. Diesen kamen die Personen bereitwillig nach. Ein Autofahrer, der vermutlich zu dem Treff unterwegs war, musste schon vorher beanstandet werden. Der 24-Jährige war bei einer Geschwindigkeitskontrolle zwischen Deißlingen und Rottweil mit über 100 Sachen in einem Bereich gemessen worden, in dem nur maximal 70 gefahren werden darf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholeinwirkung fest. Nach einer Blutprobe in einem Krankenhaus war er seinen Führer schein los und sein Auto musste er stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

