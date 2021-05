Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Versammlung aufgelöst (01.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nachdem durch die Versammlungsteilnehmer mehrfach gegen die Auflagen der Stadt Villingen-Schwenningen verstoßen wurde, musste die Demonstration zum Thema "Heraus zum 1. Mai" aufgelöst werden. Am Samstagmorgen versammelten sich etwa 100 Teilnehmer auf dem Bahnhofsvorplatz in Schwenningen zu einer angemeldeten Kundgebung des offenen antifaschistischen Treffen Villingen-Schwenningen. Bereits bei der Auftaktkundgebung waren Verstöße gegen die Auflagen zur Einhaltung der Mindestabstände und Maskentragepflicht feststellbar. Auch im weiteren Verlauf des geplanten Aufzugs in Richtung Marktplatz konnten weder die Versammlungsleiterin noch die eingeteilten Ordner für die Einhaltung der Auflagen Sorge tragen. Im Bereich der Bürkstraße zwischen Bertha-von-Suttner-Straße und Gartenstraße wurde durch einen Versammlungsteilnehmer Pyrotechnik in Form eines sog. "Bengalo" abgebrannt. Auf dem Markplatz wurde die Demonstration schließlich auf Grund fortlaufender Verstöße gegen die Auflagen durch die Versammlungsbehörde aufgelöst. Ein Tatverdächtiger, welcher durch die Polizei als Zünder der Pyrotechnik identifiziert werden konnte, wurde vorläufig festgenommen. Hierbei solidarisierten sich einige Teilnehmer, wobei zwei Personen auch aktiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten. Ein Polizeibeamter sowie ein Beamter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Villingen-Schwenningen wurden hierbei leicht verletzt. Nach Anordnung eines Platzverweises verließen die noch vor Ort befindlichen Personen schließlich den Marktplatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell