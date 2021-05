Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (01.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Streifvorgang zweier Pkw im Bereich der Pfaffenweiler Hauptstraße. In Höhe des Sportplatzes kollidierten ein dunkler BMW mit einem Fiat Tipo. Hierbei wurden die Außenspiegel beschädigt. Der Fahrzeuglenker des BMW fuhr ohne anzuhalten und sich über einen möglichen Schaden zu kümmern, weiter. Zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht werden sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Villingen unter 07721/6010 erbeten.

