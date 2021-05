Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Aufzug einer Personengruppe durch die Polizei gestoppt (02.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Am Abend des 1. Mai 2021 kam es im Stadtgebiet von Tuttlingen zu Auseinandersetzungen zwischen einer Personengruppe und der Polizei. Gegen 20.45 h wurde festgestellt, dass ca. 40 Personen mit Fahnen und Fackeln aus Richtung des Honberg kommend über die Stockacher Straße in die Innenstadt laufen wollten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage und der geltenden Corona-Verordnung sowie versammlungsrechtlicher Aspekte wurde versucht, einen Ansprechpartner festzustellen, um den weiteren Verlauf zu klären. Dies misslang, aus der Gruppe heraus wurden polizeiliche Maßnahmen gestört, die Gruppierung mit größtenteils vermummten Personen griff Polizeibeamte an, es wurden Gegenstände geworfen und auch Reizgas versprüht. Ein Beamter wurde hierbei durch Schläge in das Gesicht verletzt. Der augenscheinlich unorganisierte Aufzug wurde nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte von den umliegenden Polizeirevieren im Bereich der Freiburg Straße / Bogenstraße festgesetzt. Nach Durchführung von polizeilichen Maßnahmen wurden den Teilnehmern entsprechende Platzverweise erteilt. Im Umfeld des Einsatzortes kam es weiterhin zu Übergriffen durch unbekannte Täter an abgestellten Polizeifahrzeugen. Es wurden an insgesamt 8 Einsatzfahrzeugen die Kennzeichen abgerissen und entwendet, in einem Fall wurde ein Außenspiegel abgeschlagen. Zur Klärung der Vorfälle werden mögliche Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefon-Nummer 07461/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell