FW-Stolberg: Sieben Menschen gerettet

Feuerwehr Stolberg

Sieben Menschen gerettet

StolbergStolberg (ots)

Dramatische Szenen spielten sich am frühen Samstagmorgen in der Rathausstraße in der Stolberger Innenstadt ab. In einem mehrgeschossigen Haus war ein Feuer ausgebrochen und der Fluchtweg für die Bewohner abgeschnitten. Mehrere Menschen mussten über Steckleitern und die Drehleiter gerettet werden.

Um 2.18 Uhr löste die Leitstelle Aachen den Alarm für die Feuerwehr Stolberg aus. Gemeldet war ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit Menschenleben in Gefahr. Sofort rückten der Löschzug der Feuerwache, der 2. Löschzug (Löschgruppen Atsch, Büsbach, Donnerberg, Mitte und Münsterbusch), zwei Rettungswagen und ein Notarzt unter Leitung von Amtsleiter Andreas Dovern aus.

Dichter schwarzer Rauch drang bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus dem Flur; an den Fenster machten sich Bewohner bemerkbar, die das Haus nicht mehr über den Flur verlassen konnten.

Als erste Maßnahme wurde die Menschenrettung über tragbare Leitern und die Drehleiter eingeleitet. Insgesamt sieben Personen, davon vier Jugendliche, wurden gerettet. Aus dem ersten Obergeschoss vier und aus dem zweiten Obergeschoss drei Menschen. Drei Personen mussten ins Krankenhaus transportiert werden, vier blieben unverletzt.

Da sich noch eine Bewohnerin im Haus befinden sollte, wurden drei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung ins Gebäude geschickt. Nach mehrmaliger Kontrolle des kompletten Gebäudes konnte Entwarnung gegeben werden. Sie befand sich nicht im Haus. Der eigentliche Brandherd konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden.

Aufgrund der Schäden ist das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle von der Polizei übernommen. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 4.30 Uhr.

