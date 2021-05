Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizeipräsidium Konstanz beteiligt sich am 5. Mai an länderübergreifender Verkehrssicherheitsaktion mit dem Schwerpunkt Radfahrer

Konstanz (ots)

Unter dem Motto "sicher.mobil.leben" führen die Polizeien der Länder jährlich eine gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion zu einem wechselnden Schwerpunktthema durch. In diesem Jahr stehen die Radfahrenden im Fokus des Aktionstages. Aus wichtigem Grund: Der Trend zur Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel ist ungebrochen. Mit einer zunehmenden Präsenz im Straßenverkehr hat aber auch fast zwangsläufig die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrenden zugenommen. So stieg deren Zahl im Präsidiumsbereich des PP Konstanz im vergangenen Jahr um knapp 20 Prozent von 768 in 2019 auf 920. Insbesondere der starke Anstieg bei den Fahrradunfällen außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist ein Indiz dafür, dass dieser auf das genannte veränderte Freizeitverhalten zurückzuführen ist, denn hier war ein Anstieg um 92 Prozent zu verzeichnen.

Das Polizeipräsidium Konstanz wird mit seinen Polizeirevieren, der Verkehrspolizeiinspektion und dem Referat Prävention am Aktionstag, dem 5.Mai, eine Vielzahl an Kontroll- und Informationsmaßnahmen durchführen. Neben den Verhaltensregeln im Straßenverkehr für Radfahrende und motorisierte Verkehrsteilnehmende werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten natürlich auch das verkehrssichere Fahrrad im Blick haben. Der Aktionstag ist aber nur der Auftakt: Dieser bildet als Teil einer Schwerpunktwoche den Beginn zur landesweiten Präventionskampagne "Abgefahren - Ra(d)geber Verkehr", die sich das ganze Jahr an alle Verkehrsteilnehmenden richten wird.

Info-Stände der Verkehrsprävention am Mittwoch, 5.Mai:

Landkreis Konstanz:

13.30 bis 15.30 Uhr; Konstanz; Fahrradbrücke

Landkreis Tuttlingen:

09.30-15.30 Uhr: Tuttlingen, Stadionstr. 12; Jugendverkehrsschule, Fahrrad- und Helmcheck, kleiner Fahrrad-Parcours sowie Informationen zum Thema Sichtbarkeit von Radfahrern; Aktionspartner: Kreisverkehrswacht Tuttlingen

09.30 bis 15.30 Uhr; Bereich Donauradweg, Tuttlingen - Nendingen - Fridingen a.d. Donau: Mobiler Infostand mit Dienstfahrzeug, dabei im Einsatz ein spezieller Helmtest-Stand

Landkreis Rottweil:

10.00 bis ca. 15.00 Uhr; Oberndorf, Straße Riedwiesen, Parkplatz Flößerhalle; "Neckartalweg; Themenbezogener Infostand

Schwarzwald-Baar-Kreis:

10.00 bis 12.00 Uhr; VS-Villingen; Niedere Straße/Fußgängerzone, Themenbezogener Infostand

Bei einem Besuch der Infostände ist auf die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Sinne der geltenden Corona-Verordnung zu achten - insbesondere auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie genügend Abstand.

Hinweis für die Presse:

Wenn Sie am Aktionstag unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsprävention zum Zweck der Berichterstattung begleiten möchten, dann wenden Sie sich gerne an die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, E-Mail: KONSTANZ.PP.STS.OE@polizei.bwl.de. Bei einem Pressetermin ist auf die Einhaltung der Hygienevorschriften der Corona-Verordnung zu achten.

