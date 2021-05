Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei endet im Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Eine Auseinandersetzung endete am Montagabend für einen 52-Jährigen im Krankenhaus.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der Mann mit einem 48-Jährigen in Streit geraten. Im Verlauf dessen attackierte er seinen Kontrahenten mit Schlägen. Der Angegriffene erwiderte und schlug seinerseits auf den 52-Jährigen ein. Als dieser am Boden lag, trat er nach ihm. Dann fuhr der 48-Jährige mit dem Fahrrad seines Bekannten weg. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell