Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg: Vandalismus - Fahrzeuge umgeworfen!

Offenburg (ots)

Eine Nachtschwester des Marienhauses in der Prädikaturstraße teilte in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags über Notruf mit, dass sie einen lauten Knall wahrgenommen habe. Bei einer Nachschau stelle sie fest, dass ein im Innenhof des Heimes abgestellter Kleinwagen von unbekannten Tätern umgeworfen wurde und nun auf der Seite lag. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte in unmittelbarer Tatortnähe ein weiterer Pkw festgestellt werden, der durch die Täter umgeworfen wurde. Beide Fahrzeuge gehören zum Fahrzeugbestand des Vincentiushauses Offenburg. Der Sachschaden an beiden Pkw's beträgt mehrere tausend Euro. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei männliche Personen festgenommen werden, deren Tatbeteiligung an den Sachbeschädigungen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. 0781/21-2200 mit dem Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell