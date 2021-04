Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsüberwachung

Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Im Rahmen des "Car"-Freitags wurden am Karfreitag im Industriegebiet West bis zu 250 Fahrzeuge aus der Tuningszene festgestellt. Bei Kontrollen durch die Beamten des Verkehrsdienstes und Polizeireviers Offenburg wurden 10 Fahrzeuge beanstandet. Ein Pkw musste zur weiteren Begutachtung sichergestellt werden. Überwiegend wurden technische Mängel an Bereifung, Fahrwerk und Abgasanlagen festgestellt und geahndet.

Gegen 19:05 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi kollidierte bei starker Beschleunigung mit einem weiteren Audi, dessen Fahrerin durch die Kollision leicht verletzt wurde. Das Verursacherfahrzeug schleuderte nur knapp an einer Sitzgruppe mit vier Personen vorbei. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass ein illegales Rennen als Unfallursache in Frage kommen könnte. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung hinzugezogen. An dem Pkw des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro, an dem anderen Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

