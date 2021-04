Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - starke Rauchentwicklung in einem Dachgeschoß

Offenburg (ots)

Am Karfreitag wurde um 12:40 Uhr die Rettungsleitstelle darüber verständigt, dass aus dem Dachgeschoß eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Talstraße in Berghaupten starker Rauch aufsteigt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle; Flammen schlagen nicht aus dem Dachstuhl. Derzeit wird unter Einsatz von 2 Drehleitern das Dach abgedeckt, um die Ursache für die Rauchentwicklung herauszufinden. Alle Anwohner des Hauses sind unverletzt. Ob und in welcher Höhe Sachschaden am Gebäude entstanden ist, lässt sich derzeit nicht sagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell