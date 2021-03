Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (26.02.2021), gegen 11:20 Uhr, kam es in Solingen auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße und Kullerstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter wechselte mit seinem Auto auf der Konrad-Adenauer-Straße kurz vor der Kreuzung den Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich ein 32-Jähriger VW-Fahrer seinerseits nach links aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem an einer roten Ampel stehenden Mercedes eines 85-Jährigen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen Skoda Octavia. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell