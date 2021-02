Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerer Verkehrsunfall in Remscheid-Lennep

Wuppertal (ots)

Heute (26.02.2021), gegen 11:10 Uhr, kam es in Remscheid-Lennep zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden. Eine 41-Jährige befuhr mit ihrem VW Sharan die Straße Am Stadion. Als sie die Kreuzung zur Wupperstraße passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta eines 82-Jährigen. Der ältere Herr zog sich dadurch Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell