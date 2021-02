Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.02.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Brand während Reparaturarbeiten ausgebrochen

Eine verletzte Person und circa 10.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Brandes in einem Wohnhaus in Neckarsulm. Am Freitagvormittag arbeiteten Handwerker in dem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße. Als die Männer gegen 11.30 Uhr ein Rohrbruch im Keller des Hauses reparieren wollten, fing während der Arbeiten die Isolierung Feuer. Der Brand weitete sich in dem Rohrschacht auf einer Länge von circa vier Metern aus. Ein Löschversuch eines Handwerkers, bei dem er sich eine Rauchgasvergiftung zuzog, misslang. Das Rauchgas verteilte sich über den Rohrschacht, welcher von unten nach oben verläuft, im ganzen Haus. Daraufhin mussten die Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte die sichtbaren Glutnester in der Isolierung und ist momentan noch mit der Suche nach weiteren glimmenden Bereichen in dem Schacht beschäftigt. Nach aktuellem Stand können die Bewohner vorerst nicht mehr in ihre Wohnungen zurück.

