POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung der Polizei und Stadt Wuppertal - Einsätze wegen Verstößen gegen die CoronaschutzVO

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Donnerstag (25.02.2021) kam es in Wuppertal gleich an mehreren Orten zu Ansammlungen größerer Personengruppen (bis zu 200 Personen) und Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung, so z.B. im Nordpark, an der Nordbahntrasse und auf dem Schusterplatz. Für die Einsatzkräfte der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt bot sich immer das gleiche Bild: Mindestabstände wurden missachtet und ein entsprechender Mund-Nasen-Schutz nicht getragen. Im Bereich der Parcouranlage an der Nordbahntrasse entwickelte das Aufeinandertreffen mehrerer Gruppen Jugendlicher quasi einen Party- und Eventcharakter. Eine Gruppe kam Platzverweisen nicht nach und provozierte die Einsatzkräfte mit lauten Rufen und Gesten. Der Wortführer wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen. Insgesamt mussten mehr als 70 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und etwa doppelt so viele Platzverweise, teilweise mit Lautsprecherdurchsagen, ausgesprochen werden. Natürlich haben die Polizei Wuppertal und der Krisenstab der Stadt großes Verständnis dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Freizeit, gerade bei schönem Wetter, an der frischen Luft verbringen möchten. Die Nordbahntrasse, Parks und Spielplätze sind hierbei beliebte Ausflugsziele. Wir möchten an die Menschen der Stadt appellieren, die Vorschriften der CoronaschutzVO, insb. die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten, um nicht sich selbst oder andere durch eine Ansteckung mit dem Virus zu gefährden. Bei festgestellten Verstößen werden Polizei und Ordnungsdienst einschreiten und entsprechende Maßnahmen veranlassen.(ak)

