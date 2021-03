Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (27.02.2021), gegen 21:20 Uhr, kam es in Wuppertal - Barmen zu einem Raub auf eine Frau. Zwei Unbekannte entrissen der 55-jährigen Passantin eine Einkaufstasche, die sie sich über die Schulter gehängt hatte. Mit der Beute flüchteten die Täter von der Straße Heidter Berg in Richtung Untere Lichtenplatzer Straße. Die Dame erlitt eine leichte Verletzung. Die Räuber sind circa 17-18 Jahre alt und schlank. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell