Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210509-2: Raub auf Tankstelle

Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (08. Mai) gegen 21:49 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle an der Bonner Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erlangte er vom 28-jährigen Angestellten Bargeld sowie Zigaretten und flüchtete zu Fuß in Richtung An der Baumschule. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, schlank, circa 180cm, trug einen Mund-Nasen-Schutz, schwarze Kleidung (Mütze, Kapuzenpullover), schwarze Handschuhe Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 unter 02233 / 52-0. (dh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell