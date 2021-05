Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210508-1: Hehler bei Verkauf von Diesel aufgefallen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Flucht des Tatverdächten vor der Polizei brachte nichts, denn die Beamten ermittelten seine Personalien noch am Tatort.

Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstagabend (6. Mai) gegen 20.45 Uhr darüber, dass aus einer Garage in Oberaußem Diesel verkauft werde. Bei Eintreffen der Beamten nahmen sie ein Auto vor der Garage der genannten Anschrift wahr. Als die Polizisten die beiden Anwesenden ansprechen wollten, floh einer der Männer durch die Hintertür der Garage in den Garten und von da aus auf andere Grundstücke. In der Garage fanden die Polizisten neben mehreren leeren Treibstoffkanistern auch noch drei gefüllte Kanister, eine Zapfpistole sowie einen teilweise mit Kraftstoff gefüllten Tank mit einem Volumen von mehreren hundert Litern. Der zweite Mann gab an, dass man ihm günstigen Dieselkraftstoff angeboten habe mit dem er sein Fahrzeug betanken könne. Durch eine Zeugenbefragung stellten die Beamten die Identität des Verkäufers (22) fest. Sie stellten die Kanister mit Diesel sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Hehlerei und einer Straftat nach der Abgabenordnung. Weiterhin informierten die Beamten das Umweltamt zur Prüfung der Lagerung des Kraftstoffs als Gefahrstoff. Das Umweltamt prüft weitere erforderliche Maßnahmen. Teil der Ermittlungen ist, ob es sich um Treibstoff handelt, der in den Nächten zuvor im Raum Bergheim entwendet worden war. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell