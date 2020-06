Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinbach - Sprayer festgenommen

Steinbach (ots)

Dank zweier aufmerksamer Zeugen gelang den Beamten des Polizeireviers Bühl am Freitagabend gegen 23 Uhr die Festnahme zweier mutmaßlicher Sprayer. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen hatten sich an der Schule in Steinbach "künstlerisch" betätigt und wurden dabei von den beiden 27- und 29-Jährigen Zeugen beobachtet, die daraufhin die Polizei verständigten. Darüber hinaus hielten sie die beiden Unholde bis zum Eintreffen der Streife fest. Da bei dem 17-Jährigen von den Beamten Drogen aufgefunden wurden, erwartet diesen neben einem Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auch noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch die Begleichung des angerichteten Schadens in Höhe von ungefähr 10.000 Euro dürfte dem Duo noch Probleme bereiten.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell