POL-OG: Baden-Baden - Waldbrand - Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nach dem Waldbrand am Samstagnachmittag im Bereich des alten Steinbruchs haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Sachstand gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 30.05.2020, 17:47 Uhr

Baden-Baden - Waldbrand

Am Samstagnachmittag kam es am Hardberg aus ungeklärter Ursache zu einem Waldbrand, der sich auf einer Fläche von rund einem halben Hektar ausbreitete. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützte aus der Luft die Löscharbeiten der Feuerwehr in dem unwegsamen Gelände. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

