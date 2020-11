Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mehrere Wohnungseinbrüche

Geldern-VeertGeldern-Veert (ots)

Am Samstag (201. November 2020) waren offensichtlich Einbrecher tagsüber auf Beutezug im Ortsteil Veert unterwegs. Auf der Von-Galen-Straße hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten mehrere Räume im Obergeschoss des Hauses und entwendeten Schmuck und ein Tablet. Auf der Straße Am Heytgraben gelangten die Täter durch eine zum Garten gelegene Küchentür in ein Wohnhaus, indem sie das Glas der Tür beschädigten. Auch hier entwendeten sie Schmuck und zudem Bargeld. Bei einem weiteren Haus auf derselben Straße zuschlugen sie ebenfalls das Glas einer Terrassentür, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Unbekannten durchwühlten das gesamte Gebäude, genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Kripo Geldern sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

