Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Drei Fernseher gestohlen

Papenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen dem 15. und dem 22. September in eine Wohnung an der Straße Am Kamp in Papenburg ein. Er entwendete drei Fernseher. Zudem lassen mehrere Hinweise vermuten, dass sich der Täter in den Räumen zeitweise häuslich niederließ. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

