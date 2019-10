Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuche in Wohnhäuser

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Feiertages, in ein Haus an der Beurhausstraße einzudringen. Das Fenster an der Rückseite ging zwar zu Bruch, hielt die Einbrecher jedoch davon ab, in das Wohnhaus einzusteigen.

Am Hubertusweg versuchten es Unbekannte, über den Keller. Sie traten am Mittwoch zwischen 20.30 und 21.30 Uhr das Kellerfenster eines Wohnhauses ein und kletterten in das Untergeschoss. Eine besonders gesicherte, verschlossene Innentür hielt jedoch stand. Die Täter versuchten es offenbar anschließend an einem Fenster an der Rückseite. Auch das hielt stand. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

