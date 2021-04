Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schwerpunktkontrollen nach Bürgerbeschwerden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.04.2021 zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden in der Hauptstraße in Bad Dürkheim / Leistadt, nach Bürgerbeschwerden, verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Bürger*innen hatten Beschwerde über zu schnell fahrende und laute Motorräder und PKW, insbesondere an den Wochenenden, geführt. Im Kontrollzeitraum ergaben sich keinerlei Beanstandungen.

