POL-DO: Über die Stadtgrenzen hinaus: Polizei nimmt Ladendiebe in Castrop-Rauxel fest

Zivile Beamte der Dortmunder Polizei haben am Mittwochnachmittag (28.10.) zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Reise führte von Dortmund bis nach Castrop-Rauxel. Das Diebesgut, Zigaretten in einem Wert von mehr als 1.000 Euro, konnten einem Mitarbeiter des betroffenen Lebensmittelgeschäftes an der Straße "Am Landwehrbach" wieder ausgehändigt werden.

Gegen 13.15 Uhr fielen den Beamten im Dortmunder Norden zwei Männer auf, die sich auffällig verhielten und verdächtig umsahen. Die Polizisten entschlossen sich den Männern zu folgen. Diese stiegen in ein Auto und fuhren weiter in Richtung Norden. Letztlich endete die Fahrt über die Alsen- und Mallinckrodtstraße auf einem Parkplatz an der Straße "Am Landwehrbach" in Castrop-Rauxel. Zielstrebig suchte der Beifahrer ein Lebensmittelgeschäft auf, während der Fahrer offensichtlich im Wagen wartete. Kurze Zeit später betrat auch der Fahrer die Filiale. Die Polizisten beobachteten, wie einer der beiden den Kassenbereich mit einer Tüte in der Hand passierte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. An dem Auto gaben sich die Beamten als Polizisten zu erkennen und nahmen den 28-jährigen Dortmunder fest. Auch seinen 29-Jährigen Komplizen, ebenfalls aus Dortmund, fingen sie bei Verlassen des Geschäftes ab, nachdem dieser noch versuchte einen Richtungswechsel vorzunehmen. In der Tüte entdeckten die Einsatzkräfte etwa 20 Stangen Zigarettenschachteln in einem Wert von mehr als 1.000 Euro. In dem Geschäft selbst stellten sie einen aufgebrochenen Schrank fest, in dem Zigaretten lagerten. Eine Mitarbeiterin bestätigte den Diebstahl. Ihr konnte das Diebesgut wieder ausgehändigt werden. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass die Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Zudem konnte die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden, woraufhin die Beamten das Auto sicherstellten.

Uniformierte Kräfte brachten das Duo auf eine Wache in Castrop-Rauxel. Zeitgleich erwirkten die Beamten einen richterlichen Beschluss zum Betreten der Wohnungen an der Thomasstraße in Dortmund. Weiteres Diebesgut fanden sie nicht.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

