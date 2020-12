Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit Laster zusammen gestoßen

Zu schnell war am Montag ein 41-Jähriger in Göppingen unterwegs.

Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes Lkw von einem Firmengelände in die Großeislinger Straße ein. Als der Laster fast vollständig eingefahren war, kam ein 41-Jähriger mit seinem VW aus Richtung Göppingen. Aufgrund Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit prallte er nahezu ungebremst gegen die Achse am Anhänger des Lasters. Bei dem Unfall verletzte sich der 41-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

