Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin (07.09.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kolbinger Straße ereignete. Der 56 Jahre alte Lenker eines Skoda Fabia fuhr auf dem Parkplatz eine 79 Jahre alte Fußgängerin an. Nach seinen Angaben hatte er die Fußgängerin im Gegenlicht der ihn blendenden Sonne übersehen.

Die 79-Jährige erlitt bei der Kollision mit dem Skoda eine schwere Beinverletzung, was sich erst nach ihrer Heimkehr herausstellte. Sie wurde von zu Hause aus durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Personen, die den Unfallhergang beobachteten und der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell