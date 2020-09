Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer (07.09.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Schwer verletzt wurde ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 07.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Nähe des Bahnhofs ereignete.

Die 36 Jahre alte Lenkerin eines Pkw befuhr die im dortigen Bereich in einer Ringstraße verlaufende Bahnhofstraße und geriet hierbei in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte an den linken Fahrbahnrand. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Der 55-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad des Verunglückten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

