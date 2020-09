Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K 6100

Landkreis Konstanz) Motorradunfall (08.09.2020)

K 6100 / Bodman-Ludwigshafen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Kraftradfahrer bei einem Unfall am heutigen Dienstag gegen 12 Uhr auf der K 6100 (Dettelbachstraße). Der 35-Jährige befuhr die Dettelbachstraße von Liggeringen kommend in Richtung Bodman-Ludwigshafen mit einem Kraftrad-Roller. Auf der abschüssigen und kurvigen Straße verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Dettelbachstraße für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt momentan, ob der Fahrer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

