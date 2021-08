Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erneute Warnmeldung der Polizei: Falsche Polizeibeamte fast täglich im Bereich Koblenz unterwegs

Koblenz

Ständig rufen unbekannte Täter mit der Masche des falschen Polizeibeamten in Kombination mit dem Enkeltrick an, um das Geld vorwiegend älterer Menschen zu kommen.

13 solcher Fälle wurden der Polizei am gestrigen Dienstag, 24.08.21, gemeldet. Zu finanziellen Schäden kam es jedoch nicht, da die Telefonate von den aufmerksamen Senioren rechtzeitig beendet wurden.

Meist versuchen die Tatverdächtigen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben, die Geschädigten mit der üblichen Einbruchsmasche am Telefon in ein Gespräch zu verwickeln.

Wer solche Anrufe erhält, sollte das Gespräch abbrechen und sich umgehend bei der zuständigen Polizeidienststelle melden.

Weitere Tipps der Polizei:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch löschen lassen - Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen!

Nützliche Präventionstipps sowie den Videoclip finden Sie auch auf unserer Homepagehttps://s.rlp.de/LDQh4

