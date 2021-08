Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruchsdiebstahl

Lahnstein (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 22.08.2021, kam es in Lahnstein in der Adolfstraße 49 zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden ersten Ermittlungen zu Folge eine Scheibe des Juweliergeschäftes eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet.

Durch das verursachte Knallgeräusch wurde ein Zeuge auf die Tat aufmerksam, der beobachtet haben will, wie der Täter kurz darauf zu Fuß in Richtung Hochstraße/Rhein geflüchtet sei.

Täterbeschreibung:

Männlich, Jugendlicher/Heranwachsender, 170-180 cm, hellblaue Jacke, schwarze Jeans, schwarze Kappe

Hinweise werden von der Kriminalpolizei Koblenz entgegengenommen. Tel: 0261- 103 2690

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell