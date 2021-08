Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrer ohne Führerschein - Radfahrer mit 2,4 Promille gestoppt

Koblenz (ots)

Fahrer ohne Führerschein- dafür aber unter Drogeneinfluss

Am Mittwochabend konnten Polizeibeamte nach einem vorangegangenen Hinweis ein Fahrzeug in Koblenz- Rübenach einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug fiel zunächst auf, weil zum Kontrollzeitpunkt nicht zugelassene Kennzeichen angebracht waren. Zudem verfügte das Fahrzeug nicht über eine notwendige Haftpflichtversicherung. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 22- Jährige Fahrer nicht in Besitz eines Führerscheines ist. Außerdem hatte er wohl zuvor reichlich Betäubungsmittel konsumiert- ein durch die Polizeibeamten durchgeführter Drogentest lieferte direkt mehrere Treffer auf unterschiedliche Drogenarten. Um eine Weiterfahrt mit dem Fahrzeug zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Radfahrer mit 2,4 Promille gestoppt

Im Rahmen ihrer Streife konnten Polizeibeamte in der Nacht auf den Donnerstag zwei Radfahrer in Koblenz feststellen, von denen einer während des Radelns ein Bier in der Hand hielt. Daraufhin wurden beide Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Radfahrer, der das Bier trug, lediglich leicht alkoholisiert war und seine Fahrt auf dem Fahrrad fortsetzen konnte, wurde bei dem zweiten Radfahrer ein Atemalkoholgehalt von mehr als 2,4 Promille gemessen. Als ihm daraufhin erläutert wurde, dass ihm aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen werden müsse, schwang sich der Mann umgehend auf sein Fahrrad und versuchte zu flüchten. Nicht zuletzt aufgrund seines Alkoholisierungsgrades konnte der Radfahrer von den Polizeikräften zu Fuß schnell eingeholt werden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

