Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Nach gefährlicher Körperverletzung 2.000 Euro Belohung ausgesetzt.

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in der Nacht zum Samstag, 19.Juni gegen 01:00 Uhr in der Kleinaspacher Straße ist nunmehr von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt worden, die zur Ermittlung oder Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen.

Wie wir berichteten, war es zwischen einem 33-Jährigen und einem Unbekannten zunächst gegen 01:00 Uhr in der Wagrainstraße zu einem Streit gekommen. Daraufhin wurde er von dem Unbekannten und einem zwischenzeitlich hinzugekommenen Begleiter verfolgt und angegriffen. Nach Fausschlägen trat ihm einer der Angreifer mehrfach gegen den Kopf, während sein Komplize das Opfer festhielt. Der 33-Jährige musste in der Folge mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Angreifer flüchteten nach der Tat in Richtung Kleinbottwarer Straße. Ein Täter war etwa 20 Jahre alt und ca. 190 cm groß. Er hatte kurze Haare, trug zur Tatzeit eine Gucci-Mütze und war ansonsten dunkel gekleidet. Sein Begleiter wurde als etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er war etwa 180 cm groß und hatte halblange, lockige Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose sowie einem schwarz-weiß gestreiften Oberteil. Die beiden Täter sprachen deutsch, unterhielten sich untereinander aber vermutlich in türkischer Sprache.

Personen, die Sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit derKriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

