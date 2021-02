Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - Pkw prallt gegen Ampelmast und überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 26. Februar 22.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Grafenberg am späten Freitagabend verletzte sich der Fahrer eines Pkw schwer. Er war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte ein positives Ergebnis. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr der 41 Jahre alte Mann aus Ratingen mit seinem Ford die Grafenberger Allee stadteinwärts. An der Einmündung zur Schlüterstraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen Ampelmast. In der Folge überschlug sich der Ford und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 41-Jährige konnte mit Hilfe von Zeugen seinen Pkw verlassen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

